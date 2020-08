Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch in einen Rohbau

Wettringen (ots)

In zwei Rohbauten an der Straße "Kerneburg" haben sich in der Nacht zum Donnerstag (06.08.2020) ungebetene Gäste aufgehalten. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen Mittwochabend, 21.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.15 Uhr, die bereits montierte Metalltür eines Gebäudes auf. Anschließend begaben sie sich in den Rohbau und sahen sich dort nach Diebesgut um. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie verschiedene Werkzeugmaschinen mit. Zudem verschafften sich die Täter auf dem Areal Zugang zu einem Bauwagen und zu einem Baucontainer. Was daraus gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Etwa 70 Meter entfernt gingen die Unbekannten auf ein weiteres Grundstück. Auch hier brachen sie in den Rohbau ein und entwendeten daraus verschiedene Werkzeugmaschinen. Zur Beute gehören ein Trennschleifer, ein Akkubohrer und ein Bohrhammer. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch in den Rohbau unter Telefon 02553/9356-4155.

