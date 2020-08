Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, PKW-Diebstahl

Greven (ots)

In Greven ist in der Nacht zum Mittwoch (05.08.2020) ein PKW samt Fahrradträger gestohlen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weder der schwarze BMW X 6 noch der zur Tatzeit daran befestigte Träger konnten bisher wieder aufgefunden werden. Der BMW war am späten Dienstagabend gegen 23.00 Uhr letztmalig auf dem Grundstück in dem Wohngebiet im Bereich der Tieckstraße gesehen worden. Am nächsten Morgen wurde der Diebstahl dann bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des BMW (Kennzeichen ST - HS 761), Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell