Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Dörenthe, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots)

Auf der Münsterstraße (B 219), in Höhe des Daßmannweges, hat sich am Mittwochnachmittag (05.08.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Tecklenburg schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Uniklinikum in Münster, wo er stationär verblieb. Um 15.25 Uhr war ein 23-jähriger Autofahrer aus Tecklenburg auf der Münsterstraße in Richtung Dörenthe gefahren. Beim Abbiegen nach rechts auf den Daßmannweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der ihm auf dem Radweg entgegenkam. Der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Der Schachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

