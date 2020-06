Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Traben-Trarbach/Wolf (ots)

Am 28.06.2020 ereignete sich auf dem Brückenkopf der "Neuen Wolfer Brücke" ein Verkehrsunfall mit einem verletztem Kradfahrer. Der 25jährige befuhr die Moselbrücke in Fahrtrichtung Traben-Trarbach/Wolf. An der dortigen Abzweigung nach Wolf kam ihm eine 27jährige PKW Fahrerin entgegen, die nach links in Richtung Wolf abbiegen wollte. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Zweiradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich dieser dem Fahrzeug aus und kam hierbei zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt und mit dem Notarzt ins Krankenhaus nach Zell verbracht. Im Einsatz waren das DRK mit Rettungswagen und Notarzt, ein "First Responder" aus Traben-Trarbach und die Polizei Bernkastel-Kues.

