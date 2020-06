Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Pünderich (ots)

Am 28.06.20 gegen 03:32 Uhr ereignet sich ein Verkehrsunfall auf der B 53 in der Gemarkung Pünderich. Ein aus Richtung Traben-Trarbach fahrender BMW kommt im Kurvenbereich der Einfahrt Pünderich von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Schutzplanke. In der Folge schleudert der PKW über die Verkehrsinseln der Einfahrt Pünderich und kollidiert abermals mit der Schutzplanke hinter dem Einmündungsbereich. Diese wird derart stark verformt, dass der PKW erst und im Straßengraben zum Erliegen kommt. Da der 29jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol steht, muss ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt werden. Den Fahrer erwartet eine empfindliche Geldstrafe, sowie eine mehrmonatige Führerscheinsperre.

