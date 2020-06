Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Arenrath (ots)

Am 26.06.2020, gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger US Amerikaner die L 49 aus Niersbach kommend in Richtung Arenrath. In einer abschüssigen Rechtskurve am Ortseingang verlor der Fahrzeugführer auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über seinem BMW. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Grundstücksmauer. Durch die niedrige Grundstücksmauer wurde der PKW ausgehebelt und überschlug sich. Er blieb schließlich auf dem Dach, mittig auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde durch den Unfall nur leicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab, dass der Fahrer alkoholisiert war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Polizeiinspektion Wittlich

06571 926-0

06571 926-150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell