Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 27.006.2020

Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfallflucht Ort: 53539 Kelberg, Mayener Straße Zeit: 26.06.2020, 16:10 Uhr Ein Pkw-Fahrer stieß beim Ausparken auf dem Omnibus-Parkplatz in der Mayener Straße gegen einen stehenden Omnibus. Nachdem die Insassen des Pkw ausgestiegen waren und sich den Schaden am Heck ihres eigenen Wagens angeschaut hatten, setzten sie sich wieder in ihr Fahrzeug und fuhren davon. Als Fahrer konnte ein junger Mann im Alter zwischen 18 und 25 Jahren mit blonden Haaren erkannt werden. Das Kennzeichen wurde ebenfalls abgelesen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Daun, 06592 9626-0.

Ereignis: Verkehrsunfallflucht Ort: 54576 Hillesheim, Kölner Straße Zeit: 26.06.2020, 17:20 Uhr Eine 89-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Blankenheim stieß beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen einen Gebäudeteil und verursachte Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Anschließend verließ die Dame mit ihrem Pkw die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen merkten sich das Kennzeichen. Die Verursacherin erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Ereignis: Verkehrsunfallflucht Ort: 54576 Hillesheim, Koblenzer Straße Zeit: 26.06.2020, 17:30 Uhr Beim Ausparken von den Parkplätzen vor der Sparkasse Hillesheim kam es zur Kollision zwischen einem weißen Kleinwagen und einem SUV. Die Fahrerin des weißen Kleinwagens fuhr anschließend weiter, ohne sich mit der anderen Unfallbeteiligten auszutauschen. Gegen sie wird wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Ereignis: Fahrraddiebstahl Ort: 54568 Gerolstein, Am Sportfeld Zeit: 25.06.2020, 18:30 Uhr - 26.06.2020, 18:30 Uhr Durch unbekannte Täter wurde ein Mountainbike der Marke Rockhopper, Sport 29, Farbe schwarz/orange, am Sportplatz Gerolstein entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiwache Gerolstein 06591 9526-0.

Ereignis: Motorradunfall Ort: 56767 Kötterichen, K94 Zeit: 26.06.2020, 18:05 Uhr Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Kelberg befuhr die K94 aus Richtung Uersfeld kommend nach Kötterichen. In einer Linkskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 41-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Ereignis: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen Ort: 54578 Walsdorf, In der Käf Zeit: 24.06.2020 - 26.0.2020, 9:00 Uhr Unbekannte Täter verursachten vermutlich mit einem spitzen Gegenstande willkürlich Kratzer in den Heckklappen von zwei geparkten Pkw. Hinweise bitte an die Polizei Daun, 06592 9626-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592 9626-0

pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell