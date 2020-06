Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Zell-Kaimt

Zell-Kaimt (ots)

Im Zeitraum 24.06.20, 16:00 Uhr bis 26.06.20, 12:00 Uhr wurde in Zell-Kaimt in der St.-Jakobus-Pfarrstraße, Bereich Hausnummer 20, ein am Straßenrand geparkter grauer Fiat Ducato von einem unbekannten vermutlich blauen Fahrzeug seitlich touchiert und hierdurch beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf ca. 2000EUR belaufen. Hinweise zum Verursacher erbittet die PI Zell unter 06542-98670

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell