Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Kröv (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2020, zwischen 09:55 und 10:35 Uhr, ereignete sich in der Reißstraße 3 in Kröv ein Verkehrsunfall, nachdem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Beim Ausparken aus einer vor der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank befindlichen Parkbox stieß der Unfallverursacher gegen einen silbernen PKW, welcher auf der gegenüberliegenden Straßenseite, längs der Steinmauer des Altenheims Kröv, in Fahrtrichtung Moselweinstraße geparkt war.

Sollten Sie Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bernkastel-Kues.

