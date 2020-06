Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer

Bernkastel-Kues (ots)

Am 25.06.2020 kam es gegen 09:15 Uhr in der Gartenstraße, Ecke Mozartstraße, in Bernkastel-Kues zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 61jährige Fahrerin eines PKW beabsichtigte von der Mozartstraße aus nach links in die Gartenstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden Motorroller. Beim Versuch, dem PKW auszuweichen, stürzte der 67jährige Rollerfahrer. Durch den Sturz verletzte sich dieser leicht und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

