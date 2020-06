Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 25.06.2020

Daun (ots)

Ereignis: Motorradfahrer schwer verletzt

Ort: B 410, Boxberg

Zeit: 24.06.2020, 11.15 Uhr

Ein niederländischer Motorradfahrer, der am gestrigen Tag die B 410 von Kelberg in Richtung Dreis- Brück befuhr, verunfallte in der Nähe von Boxberg mit seinem Zweirad. Bei dem Sturz zog sich schwere Verletzungen zu. In einer Linkskurve war der 66-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Er wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde stark beschädigt.

Ereignis: Wohnmobil bei Unfall beschädigt

Ort: L 26, Hillesheim- Wiesbaum

Zeit: 24.06.2020, 11.20 Uhr

Die Fahrerin eines Wohnmobils war von Hillesheim in Richtung Wiesbaum unterwegs. Im Streckenverlauf kam ein schwarzer unbekannter PKW entgegen und kollidierte mit dem linken Außenspiegel ihres Fahrzeuges. Dabei wurde dieser beschädigt. Der Fahrer des schwarzen Wagens fuhr weiter. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-9626-0

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell