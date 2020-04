Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200414.1 Kiel: 55-Jährige verstirbt bei Verkehrsunfall

Kiel (ots)

Montagnachmittag ist es in Suchsdorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 55 Jahre alte Frau ums Leben kam. Der Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Vier Insassen zweier weiterer beteiligter Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand standen gegen 14:40 Uhr ein VW Golf, ein 7er BMW und ein Fiat 500 in dieser Reihenfolge an einer roten Ampel der Kreuzung Eckernförder Straße und wollten nach rechts in den Steenbeker Weg einbiegen. Zeugenangaben zufolge fuhr ein Audi A3 mit hoher Geschwindigkeit und offenbar ungebremst auf die wartenden Wagen auf, so dass der Fiat mit erheblicher Wucht auf den BMW gedrückt wurde, der wiederrum auf den Golf geschoben wurde.

Die 55-jährige Fiat-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der 38 Jahre alte Fahrer des Audi kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Insassen des BMW und des Golf (je zwei im Alter zwischen 49 und 64 Jahren) erlitten leichte Verletzungen. Drei von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf Anforderung der Staatsanwaltschaft Kiel erschien ein Sachverständiger vor Ort. Ein Abschleppunternehmen schleppte alle vier Wagen ein. Im Krankenhaus entnahm ein Arzt nach Anordnung eine Blutprobe des Unfallverursachers. Das Ergebnis steht noch aus.

Die Unfallstelle war bis etwa 18 Uhr gesperrt. Neben Polizeibeamten des 1. und 3. Reviers waren zwei Notärzte, vier Rettungswagen, die Kieler Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf eingesetzt.

An den Autos entstand ein Sachschaden von geschätzt 150.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsunfalldienst des Kieler Bezirksreviers gemeinsam mit der Kieler Staatsanwaltschaft.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell