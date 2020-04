Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200406.3 Kiel: 38-Jähriger nach zwei versuchten Einbrüchen in U-Haft

Kiel (ots)

Polizisten des 1. Reviers nahmen Sonntagabend einen Tatverdächtigen fest, der zuvor versucht hatte in zwei Geschäfte in der Holtenauer Straße einzubrechen. Der 38-Jährige kam Montag in Untersuchungshaft.

Eine Zeugin rief gegen 22:30 Uhr über 110 die Polizei an und meldete eine Person, die sich auffällig im Bereich zwischen Nettelbek- und Hardenbergstraße verhielt. Nach ihren Angaben versuchte der Mann in ein Geschäft einzubrechen.

Polizeibeamte des 1. Reviers konnten wenig später einen ihnen hinreichend bekannten 38-Jährigen antreffen und festnehmen. An zwei Geschäften stellten sie Aufbruchspuren fest.

Der Tatverdächtige, der erst im Februar eine Haftstrafe verbüßt hatte, kam ins Polizeigewahrsam und wurde Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Der 38-Jährige befindet sich nun erneut in einer Justizvollzugsanstalt.

