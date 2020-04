Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200406.1 Kiel: Diensthund beendet tätlichen Angriff auf Polizeibeamte

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Polizeibeamte des 4. Reviers zwei Mal in einer Elmschenhagener Wohnung wegen Ruhestörung eingesetzt. Während des zweiten Einsatzes griff der Mieter die Beamten an. Ein Diensthund des ebenfalls eingesetzten Bezirksreviers konnte den Angriff stoppen. Der Mann kam zur Behandlung der Bisswunden in ein Krankenhaus.

Nachbarn beschwerten sich gegen Mitternacht über übermäßigen TV-Lärm, der aus einer Wohnung in der Marienbader Straße kam. Die Polizisten ermahnten den Mann zur Ruhe und wiesen darauf hin, bei Missachtung die Lärmquelle sicherzustellen.

Gegen 01:45 Uhr waren sie erneut an der gleichen Anschrift eingesetzt, da der 57 Jahre alte Mieter abermals durch überhöhte Lautstärke seines Fernsehers auffiel. Wie zuvor angekündigt, sollte das Gerät nun sichergestellt werden. Zur Unterstützung waren auch zwei Beamte des Bezirksreviers samt Diensthund Iron eingesetzt.

Der aggressive Mieter schlug während der Maßnahmen auf die Polizisten ein und versuchte nach ihnen zu treten. Im Verlauf der Widerstandshandlungen biss Iron den Mann ins Bein, so dass der Angriff ein Ende fand. Er kam zur Behandlung der Bisswunden in ein Krankenhaus. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Gegen den 57-Jährigen kommt ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Matthias Arends

