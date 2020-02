Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht durch VW Golf Plus

Neuwied - Konrad-Adenauer-Straße (ots)

Am 05.02.2020, gegen 09:07 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Dierdorfer Straße. Im Einmündungsbereich zur Weinbergstraße touchierte er zunächst die dortige Verkehrsinsel und verlor eine Radkappe. Dann kam er nach rechts von der Straße ab und prallte dort auf einen geparkten braunen Dacia. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den daneben geparkten grauen PKW Citroen geschoben. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrer in unbekannte Richtung. Nach ersten Ermittlungen soll es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen VW Golf Plus aus den Baujahren 2009 bis 2014 handeln. Zeugen, die etwas gesehen haben werden gebeten sich unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de bei der Polizei Neuwied zu melden.

