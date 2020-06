Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Dockweiler

Dockweiler (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Nacht vom 05. auf den 06.06.2020 mit seinem Fahrzeug, in Dockweiler, in der Dauner Straße, in Höhe der Feuerwehr, vermutlich beim Abbiegen oder Rangieren, gegen eine Straßenlaterne. Aufgrund des Schadens an der Laterne muss es sich beim Verursacher um einen Lkw oder Bus gehandelt haben. Ein Anwohner hat gegen 04:00 Uhr nachts Geräusche gehört. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern bzw. ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

POK Frank Spiegel

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de





