Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Bar: Geldspielautomaten aufgebrochen

Bad Bertrich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (27.06.2020) haben unbekannte Täter eine Tür zu einer Gaststätte in der Kurfürstenstraße aufgebrochen. Im Lokal brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus etwa 1500EUR Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email pizell@polizei.rlp.de.

