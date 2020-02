Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 12. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Freitag, 07.02.2020, bis Montag, 10.02.2020

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende ein auf dem Gelände einer Schule an der Lindener Straße gesichert abgestelltes schwarzes / grünes Mountainbike der Marke Merida im Wert von zirka 450 Euro. Am Abstellort blieb lediglich das Fahrradschloss zurück. Hinweise: 05331 / 933-0.

