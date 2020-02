Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 12.02.2020

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an einer Grundschule

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 06:30 Uhr, eine Fensterscheibe einer Grundschule im Dürerring. Anschließend entfernten sie sich unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341/18970, zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Salzgitter-Bad. Am Dienstag, zwischen 10:00 Uhr und 12:20 Uhr, wurde ein VW Golf in der Burgstraße beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte offenbar beim Ein-/Aussteigen die Fahrertür des VW und entfernte sich anschließend unerlaubt. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341/18970, zu melden.

Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 35-jähriges Salzgitteraner befuhr am Dienstag, gegen 22:40 Uhr, die L 670 aus Richtung Heerte kommend in Richtung der Nord-Süd-Straße. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde, zur ärztlichen Versorgung, ins Klinikum Salzgitter gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell