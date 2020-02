Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 12.02.2020

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gemeinde Ilsede. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntag, 10:30 Uhr, bis Dienstag, 10:20 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Wittenbergstraße einzudringen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht und sie entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

