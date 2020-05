Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Radfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer gesucht

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch (6. Mai, 16:40 Uhr) beim Abbiegen in die Krausstraße einen 66-jährigen Radfahrer auf der Ruhrorter Straße übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der Duisburger verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der beteiligte Pkw-Fahrer fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Ihn sucht nun die Polizei. Hinweise für das Verkehrskommissariat 21 nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

