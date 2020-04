Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Sachbeschädigung an Fahrzeug

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag stellte ein Fahrzeughalter bei der Rückkehr an seinem PKW, der in Ingelheim in der Eltviller Straße abgestellt war, die Beschädigung der Felgen auf der rechten Seite durch orangene Farbe fest. Weiterhin wurde eine Pflasterverpackung auf eine Windschutzscheibe geklebt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

