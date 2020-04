Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Innenstadt/Bahnhof - Taschendiebe unterwegs

Mainz (ots)

Am Donnerstag um die Mittagszeit kam es am Hauptbahnhof in der Linie 62 zu zwei Taschendiebstählen. In einem Fall gegen 12:30 Uhr wurde dem späteren Geschädigten durch eine männliche Person in der betreffenden Buslinie ein Platz "zugewiesen". Beim späteren Aufstehen habe er dann das Fehlen seiner Geldbörse festgestellt. Bei einem zweiten Fall um 14:20 Uhr, ebenso in der Linie 62, bemerkte eine Dame, wie ihr von einer Person neben ihr die Geldbörse aus der Umhängetasche gestohlen wird. Diese Person reichte die Geldbörse direkt an eine zweite Person weiter, die den Bus verlässt und in Richtung Münsterstraße flüchtet. Die Geschädigte versucht zu folgen, was ihr jedoch nicht gelingt. Der erste Täter kann der Polizei übergeben werden. Die Ermittlungen laufen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell