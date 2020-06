Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrügerisches Erbetteln von Geldspenden

Daun (ots)

Ereignis: Betrügerisches Erbetteln von Geldspenden Ort: 54550 Daun, Mehrener Straße Zeit: 27.06.2020, 13:20 Uhr

Von den Parkplätzen der Einkaufsmärkte in der Mehrener Straße meldet ein Zeuge telefonisch bei der Polizei Daun, dass er im Moment einen Mann beobachtet, der mit einem Formular in der Hand vorwiegend auf lebensältere Leute zugeht und diese offensichtlich um Geld anbettelt. Es soll bereits zur Übergabe von Geldspenden gekommen sein. Vorliegend dürfte es sich um eine mittlerweile bekannte Betrugsmasche handeln, bei der die Täter eine Notsituation oder gar eine körperliche Behinderung mittels eines vorgezeigten Formulars vermitteln und so ihre Hilfsbedürftigkeit gegenüber anderen Leute vortäuschen. Der Zeuge beobachtete weiter, wie dieser Mann später als Fahrer in einen dunklen VW Passat einstieg und in Richtung Autobahn A1 davonfuhr. Der Pkw, sowie zwei männliche Insassen, konnten kurz darauf von Beamten der Polizei Daun in Darscheid angehalten und kontrolliert werden. Beide Personen waren zur Fahndung ausgeschrieben. Der 36-jährige Fahrer wurde per Haftbefehl gesucht, gegen den 31-jährigen Beifahrer bestand eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft. Beide Personen haben ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen. Zeugen, bzw. Personen, welche die Vorfälle auf den Parkplätzen ebenfalls beobachtet oder dem Mann eine Geldspende übergeben haben, möchten sich bitte mit der Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0, in Verbindung setzen.

