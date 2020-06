Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht vom 26.06.2020

Bitburg (ots)

Am Freitag, den 26.06.2020, zwischen 06.00 Uhr und 09.15 Uhr, wurde auf dem oberen Parkplatz des Cascade-Erlebnisbad in Bitburg ein schwarzer VW Golf durch einen unbekannten PKW beschädigt. Der Unfallverursacher hat den dort geparkten Golf, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an der Beifahrerseite beschädigt und dann die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Wer kann Hinweise zum Verursacher geben. Hinweise bitte an die Polizei Bitburg

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

06561-96850

pibitburg@polizei.rlp.de

