Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig (ots)

Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - Polizei sucht Zeugen Braunschweig, Celler Straße 01.03.2020, 20.37 Uhr

Wer kann Angaben zum Verkehrsunfall auf der Celler Straße machen, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde? Wer hatte grün?

Am Sonntagabend befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Renault Twingo die Celler Straße in Richtung stadteinwärts. Kurz vor der Kreuzung Radeklint kam es in Höhe einer Fußgängerfurt und Ampelanlage zu einem Unfall mit einem 48-Jährigen.

Dieser überquerte mit seinem Pedelec gerade an der Lichtzeichenanlage die Celler Straße, als es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam, und sich schwer verletzte.

Da beide Unfallbeteiligten angaben, dass ihre Ampeln jeweils grünes Licht gezeigt hätten, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können. Diese werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst unter 476-3935 melden.

