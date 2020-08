Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in einen Rohbau

Ochtrup (ots)

Nach einem Einbruch in einen Rohbau am Nansenweg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Diebe haben in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr, und Mittwochmorgen (05.08.2020), 07.20 Uhr, zugeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich des Nansenweges verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Nachdem sich die Diebe Zutritt verschafft hatten, entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen, eine Musikbox und mehrere Getränke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

