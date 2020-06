Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Alkohol am Steuer

Offenburg (ots)

Ein wenig zu tief ins Glas geschaut hatte in der späten Montagabend offenbar ein Mercedesfahrer. Den Beamten fiel der 33-Jährige in der Hauptstraße an der Einmündung zur Kronenstraße gegen 23:40 Uhr auf. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest etwas mehr als 1 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe im Klinikum wurde der Führerschein des angetrunkenen Mannes beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr steht im ebenfalls ins Haus. /bm

