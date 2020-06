Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorfahrt missachtet

Offenburg (ots)

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit führte am Montagnachmittag zu einem Unfall und einem leicht verletzten Motorradfahrer. Ein 42-Jähriger PKW-Fahrer fuhr auf der Höhe des Südringes auf die L99 in Richtung des Kreisverkehrs Südring auf. Hierbei missachtete er die die Vorfahrt eines Kradfahrers, der ebenfalls in Richtung Offenburg unterwegs war. Der 23-Jährige stürzte in Folge der Kollision und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 4000 Euro. /bm

