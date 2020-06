Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Haschisch sichergestellt

Iffezheim (ots)

Beamte der Verkehrspolizei wurden am Montagmittag auf zwei Männer aufmerksam, welche an einer Tankstelle am `Südring` offenbar gerade dabei waren, einen Joint zu rauchen. Bei der folgenden Kontrolle gegen 12:40 Uhr konnte unter dem Fahrzeug der 22 und 21 Jahre alten Männer eine 100 Gramm Platte Haschisch aufgefunden werden. Anschließend durchgeführte Wohnungsdurchsuchungen führten nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim führen nun die weiteren Ermittlungen zur Herkunft und Bestimmung der Betäubungsmittel. Den 21 Jahre alten Fahrer des Wagens erwartet darüber Hinaus auch eine Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste Blut abgeben. /ma

