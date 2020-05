Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffällige Fahrweise - Fahrer wehrt sich gegen Verdacht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Theesen - Jöllenbeck - Die auffällige Fahrweise eines BMW-Fahrers erklärten sich Zeugen am Samstag, 16.05.2020, mit einem möglichen Alkoholkonsum und verfolgten das Fahrzeug bis nach Jöllenbeck. Auf einem Supermarktparkplatz gerieten der BMW-Fahrer und ein Zeuge in eine Rangelei um den Autoschlüssel. Dabei erlitt der 20-jährige Zeuge Verletzungen im Gesichtsbereich.

Am Horstheiderweg in Theesen fiel einem Autofahrer gegen 17:45 Uhr ein vorausfahrender BMW auf, weil er auf einem Kurvenstück beinah in den Straßengraben gefahren wäre. Im weiteren Verlauf der Fahrt beobachtete der Bielefelder und seine Mitfahrer, wie der BMW-Fahrer auf der Jöllenbecker Straße trotz Gegenverkehrs überholte. In Richtung Bielefeld soll der Fahrer eines Pkw Smart unterwegs gewesen sein, der stark abgebremst habe, um einen Unfall mit dem BMW zu verhindern.

In Jöllenbeck sei der BMW-Fahrer, kurz vor der Beckendorfstraße, äußerst knapp vor einem Linienbus auf den Parkplatz eines Supermarktes abgebogen. Im Anschluss warteten die Zeugen auf die Rückkehr des BMW-Fahrers aus dem Supermarkt und auf das Eintreffen der gerufenen Polizei.

Als ein 20-Jähriger Zeuge den BMW-Fahrer an seiner Weiterfahrt hindern wollte und das Erscheinen der Polizei ankündigte, entstand eine Rangelei. Dabei schlug ihm der 45-jährige Autofahrer zweimal mit der Faust ins Gesicht. Schließlich gelang es dem Zeugen, den Autoschlüsseln an sich zu nehmen.

Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum fanden die Beamten bei dem 45-jährigen Bielefelder nicht. Er war der Meinung, nicht auffällig gefahren zu sein. Sein T-Shirt war eingerissen und er gab an, ebenfalls geschlagen worden zu sein.

Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung nahmen die Polizisten eine Anzeige wegen der geschilderten Fahrweise auf - der 45-Jährige wird verdächtigt, den Straßenverkehr gefährdet zu haben.

Die Polizei bittet um Hinweise durch weitere Zeugen, die am späten Samstagnachmittag Angaben zur Fahrweise eines 3er BMW zwischen Theesen und Jöllenbeck machen können. Der beschriebene Smart-Fahrer und der Fahrer des Linienbusses sind der Polizei noch nicht bekannt - ihre Aussagen könnten Aufschluss zu dem Fahrverhalten des BMW-Fahrers geben.

