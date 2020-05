Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 in Höhe der Gemarkung Porta Westfalica

Bielefeld (ots)

Die Vollsperrung der Autobahn 2 konnte im Laufe des Samstagabends aufgehoben werden. Der Verkehr konnte nach der Unfallaufnahme auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Für die aufwendige Bergung der drei verkeilten Sattelzüge mussten weiterhin der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt bleiben. Die Autobahn 2 konnte dann am Sonntagmorgen nach über 15 Stunden gegen 05:30 Uhr wieder frei gegeben werden. In der Spitze betrug die Staulänge 8 km. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen verletzt. Bei den beiden schwerverletzten Personen besteht bei dem rumänischen Lkw-Fahrer weiterhin Lebensgefahr. Die drei schwer beschädigten Sattelzüge wurden sichergestellt und werden zur Ermittlung der Unfallursache durch den Sachverständigen untersucht. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 1 Million Euro.

