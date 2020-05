Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall an Engpass

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Ein Radfahrer stieß am Donnerstag, 14.05.2020, auf der Wikingerstraße mit einem Auto zusammen, als ein entgegenkommender Pkw auf sein Vorrecht verzichtete. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Gegen 10:40 Uhr hielt ein 41-jähirger Ford-Fahrer auf der Wikingerstraße an einer Engstelle an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Er war vom Stadtring in die Wikingerstraße abgebogen und hatte nach seiner Aussage nach links geblinkt, weil er nach dem Gegenverkehr an dem Hindernis vorbeifahren wollte.

Plötzlich signalisierte ein entgegenkommender Pkw-Fahrer per Lichthupe, dass er warten würde. Dieses Signal nutzten der 41-jährige Bielefelder mit seinem Ford und ein Radfahrer, um den Engpass zu passieren. Der 68-jährige Bielefelder hatte sich mit seinem Fahrrad dem Ford Mondeo von hinten genähert und war der Meinung, das Auto würde dort parken.

Der Radfahrer stieß an der vorderen Fahrerseite mit dem anfahrenden Pkw zusammen und stürzte. Seine leichten Verletzungen wollte der 68-Jährige nicht durch Rettungssanitäter versorgen lassen. An dem Pedelec und am Pkw entstanden leichte Sachschäden, die Polizeibeamte auf 250 Euro schätzten.

