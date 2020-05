Polizei Bielefeld

POL-BI: POL-DO: Festnahmeerfolg: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Erpressung und Steinewürfen

Bielefeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Dortmund

Der Polizei Dortmund ist am Mittwochabend (13. Mai) nach umfangreichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der die Ermittlungen führenden Staatsanwaltschaft Paderborn die Festnahme eines mutmaßlichen Erpressers gelungen. Mit hohem Personalaufwand und modernster Technik waren die Ermittler dem 21-jährigen Mann aus Geseke auf die Spur gekommen. Er soll am heutigen Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt werden.

Der in Russland geborene deutsche Staatsangehörige steht im Verdacht, einen Autohersteller erpresst und eine hohe Geldsumme gefordert zu haben. Zudem wird er verdächtigt, in diesem Zusammenhang mehrmals Betonplatten bzw. Steine auf die Fahrbahn von Autobahnen und Landstraßen geworfen zu haben. Sein erster Erpresserbrief war nach einer Tat am 28. April auf der A 44 eingegangen (s. Pressemitteilung unten). Bei dem nächtlichen Wurf einer Betonplatte war eine 25-jährige Autofahrerin glücklicherweise nicht verletzt worden, als die Platte in ihr Auto einschlug.

Weitere Taten ereigneten sich in der Nacht zum 4. Mai auf der L 776 und in der Nacht zum 5. Mai auf der A 33. In beiden Fällen wurden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, allerdings weder Fahrzeuge getroffen noch Menschen verletzt.

Die Ermittlungsbehörden haben die Erpressung von Anfang an ernst genommen und die Ermittlungen im Rahmen eines verdeckten Großeinsatzes geführt. Neben intensiven und komplexen technischen Ermittlungen stand dabei auch der Schutz der Bevölkerung im Vordergrund. Mit einem hohen Personalaufwand fahndete die Polizei im Bereich Ostwestfalen nach dem Täter und hatte dabei besonders Straßenüberführungen als potenzielle weitere Tatorte im Fokus. Eingebunden waren dabei sowohl zivile als auch uniformierte Kräfte sowie unter anderem auch ein Polizeihubschrauber, Diensthunde und Kräfte der Bereitschaftspolizei.

Die Ermittlungen führten schließlich zur Wohnanschrift des Mannes in Geseke. Dieser wurde mit Unterstützung von Spezialeinheiten festgenommen. Bei Eintreffen der Beamten verletzte sich der 21-Jährige selbst. Er wurde sofort zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wurde jedoch anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ziel der heutigen richterlichen Vorführung ist das Erwirken eines Haftbefehls wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchten Mordes.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft - auch zum Motiv und den Hintergründen der Tat - dauern weiterhin an. Geprüft wird auch, ob der 21-Jährige für weitere Erpressungstaten in Betracht kommt.

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange äußerte sich erleichtert über den Ermittlungserfolg: "Wir haben rund um die Uhr alle Register gezogen, um den Täter dingfest zu machen. Aufgrund der Taten mussten wir den Erpresser sehr ernst nehmen. Daher galt es, alle uns zur Verfügung stehenden gesetzlichen und technischen Ermittlungsmöglichkeiten auszuschöpfen - darunter die offenen Maßnahmen wie die strategische Fahndung, aber auch eine Vielzahl von verdeckten Maßnahmen. Mein Dank gilt dem gesamten Ermittlerteam der Polizei Dortmund sowie allen Behörden und Dienststellen, die mit guter und engagierter Zusammenarbeit zu dem Ermittlungserfolg beigetragen haben."

Für Presseauskünfte ist die Staatsanwaltschaft Paderborn, Herr Meyer, zuständig: Tel. 0157/58855793.

Siehe auch folgende Pressemitteilungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4583334

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4587267

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4588080

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell