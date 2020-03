Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Taschendiebe in Olper Discountern unterwegs

Olpe (ots)

Samstagmittag kam es unabhängig voneinander zu zwei Taschendiebstählen in Olpe. Während der erste gegen kurz nach 10 Uhr in einem Discounter an der Hugo-Rügenberg-Straße stattfand, schlugen die Täter gegen 11 Uhr in einem anderen Discounter an der Westfälischen Straße erneut zu. Bei beiden Taten wurden den Geschädigten unbemerkt die Geldbörsen entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

