Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag befuhr gegen 13.15 Uhr ein 52-Jähriger den Bilsteiner Weg bergabwärts in Richtung Bonzelerhammer. Nach eigenen Angaben verwechselte er die Hinterrad- mit der Vorderradbremse, so dass er über den Lenker des Rades auf die Straße stürzte. Er trug Schürfwunden davon und verletzte sich leicht am Kopf. Ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.

