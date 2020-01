Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 21. Januar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Werkzeugdiebstahl

Samstag, 18.01.2020, 14:00 Uhr, bis Montag, 20.01.2020, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Wochenende nach Ausbau des Schließzylinders einer Tür in eine Lagerhalle in Schöppenstedt, Schwarzer Weg. Aus der Halle wurden dann eine Motorsäge sowie ein Winkelschleifer im Wert von rund 700 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Reifen zerstochen

Samstag, 18.01.2020, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 19.01.2020, 13:00 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurde der linke Vordereifen eines zum Parken am Neuen Weg in Wolfenbüttel abgestellten schwarzen Audi A3 zerstochen. Der entstandene Schaden wird mit zirka 100 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall nach Rotlichtmissachtung

Montag, 20.01.2020, gegen, 09:10 Uhr

Im Kreuzungsbereich Am Rehmanger / Adersheimer Straße ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro entstanden war. Nach ersten Ermittlungen ist eine 63-jährige Autofahrerin vermutlich bei für sie bestehendem Rotlicht der dortigen Ampelanlage in den Kreuzungsbereich eingefahren. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 35-jährigen Fahrerin, die bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren war. Durch den Anstoß wurden beide Autos erheblich beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: 14000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Montag, 20.01.2020, gegen 16:40 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich im Begegnungsverkehr auf der Salzdahlumer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 140000 Euro entstanden war. Vermutlich aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot kollidierten die Fahrzeuge eines 22-jährigen Fahrers und einer 54-jährigen Fahrerin miteinander. Die beteiligten Autos wurden so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

