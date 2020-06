Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Sand - Nach Kollision leicht verletzt

Willstätt (ots)

Bei dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der `Obere Landstraße` zog sich eine 76 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zu. Sie war gegen 9:35 Uhr auf der `Hanauer Straße` in Richtung Legelshurst unterwegs, als der Fahrer eines BMW von der `Obere Landstraße` nach links in die `Hanauer Straße` einbog und es zur Kollision mit der, auf der Vorfahrtsstraße befindlichen, Peugeot-Lenkerin kam. Die Mittsiebzigerin wurde zur Behandlung in das Krankenhaus nach Kehl gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Kehl schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 6.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell