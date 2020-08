Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Dreierwalde, Verkehrsunfall

Hörstel-Dreierwalde (ots)

Am Mittwoch (05.08.) ist die Polizei gegen 7.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Hopstener Straße gerufen worden. Ein 23-jähriger Mann aus Schapen fuhr mit seinem Traktor inklusive Anhänger in Fahrtrichtung Dreierwalde. Als er nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, überholte ihn ein 53-jähriger Rollerfahrer aus Hopsten. Um eine Kollision zu vermeiden ist der Rollerfahrer dem Traktor ausgewichen, geriet auf den Gehweg und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.

