Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (04.08.) fuhr der Fahrer eines Audi A6 gegen 17.30 Uhr auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen. In Höhe der Hausnummer 114 kam ihm ein roter PKW auf seiner Fahrspur entgegen. Der Fahrer des Audis wich nach rechts auf den Gehweg aus, um eine Kollision zu vermeiden. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Der Fahrer des roten PKW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem roten PKW machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

