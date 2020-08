Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Ein Fahrer - mehrere Vergehen

Am Mittwoch (05.08.) führten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Rheine in der Zeit von 06:45 bis 07:30 Uhr eine gezielte Alkohol- und Drogenkontrolle durch. Gleich der zweite Pkw-Fahrer, der auf der Salzbergener Straße in Höhe der Gaststätte "Emskind" angehalten wurde, besaß keine Fahrerlaubnis. Der 29-jährige gab weiterhin er an, noch nie eine Fahrerlaubnis besessen zu haben. Da die Beamten bei dem Fahrer auch drogentypische Auffälligkeiten feststellten, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Daraufhin räumte der Mann den Konsum ein und er führte auch Betäubungsmittel bei sich. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person, als auch des Fahrzeugs mit Hilfe eines Rauschgiftspürhundes, konnten keine weiteren Betäubungsmittel gefunden werden. Eine Überprüfung des Pkw ergab, dass die angebrachten Kfz-Kennzeichen seit drei Jahren nicht mehr zugelassen wurden. Dem Rheinenser wurde noch vor Ort eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sowohl die Kennzeichen, als auch die illegal mitgeführten Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, Diebstahl, Drogenbesitz, Steuer- und Versicherungsvergehen und Urkundenfälschung verantworten.

