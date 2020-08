Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruchdiebstahl

Wettringen (ots)

Unbekannte sind zwischen Montagvormittag (03. 08.), 11.00 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr, in eine private Schule an der Dorfbauerschaft 30 eingestiegen. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

