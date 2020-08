Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Vereinsheim

Rheine (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Montagabend (03.08.), 21.00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08.00 Uhr, Zugang zum Vereinsheim des SC Altenrheine am Schürweg verschafft. Sie kletterten auf das Dach und schlugen dort eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Entwendet haben die unbekannten Täter nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

