Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Diebe brechen Auto auf

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter einen schwarzen Audi A6 an der Horster Straße auf. Durch eine eingeschlagene Heckscheibe gelangten die Täter in den Innenraum des Fahrzeugs. Anschließend demontierten sie das Lenkrad, ein Navigationssystem und das Armaturenbrett. An dem Auto entstand 2.000 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

