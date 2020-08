Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall

Altenberge (ots)

Am Montagmorgen (03.08.2020), gegen 08.30 Uhr, kam es auf der B 54, in Höhe der Zentraldeponie, in Fahrtrichtung Münster zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Fahrer aus Münster mit seinem Pkw, Toyota Auris, über ein Metallgestänge gefahren war, dass vermutlich zuvor von einem anderen Fahrzeug herabgefallen ist. Bei der Einsatzleitstelle der Polizei meldeten sich zwischenzeitlich mehrere Fahrzeugführer, um auf die Gefahrenstelle hinzuweisen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden beim beschädigten Toyota auf etwa 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, von dem das Metallgestänge verloren hat. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

