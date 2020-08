Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Hörstel (ots)

Am Montagmittag (03.08.2020) ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Lange Straße gerufen worden. In Höhe der Hausnummer 5 war gegen 13.00 Uhr eine Pedelec-Fahrerin gestürzt, die sich dabei verletzt hatte. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Alleinunfall handeln dürfte. Die 50-jährige Frau aus Hörstel war offenbar gegen den Bordstein geraten und dann gestürzt. Am Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden, der sich um die 100 Euro belaufen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell