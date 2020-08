Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Vereinsheime

Rheine (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in zwei Vereinsheime eingestiegen. Zwischen Sonntagabend (02.08.), 17.00 Uhr, und Montagmorgen, 10.00 Uhr, haben Unbekannte sich Zugang zum Vereinsheim des Skiclub Nordwest Rheine an der Devesfeldstraße verschafft. Sie haben Fensterscheiben der Umkleideräume eingetreten und aus dem Vereinsheim einen Laptop gestohlen. Der Sachschaden liegt bei etwa 800 Euro. Auf dem Gelände des FC Eintracht Rheine, Bentlager Weg 40, brachen Unbekannte die Eingangstür zum Versorgungspavillon auf. Hier waren die Unbekannten zwischen Sonntag (02.08.), 15.00 Uhr, und Montagmorgen, 09.50 Uhr, aktiv. Sie entwendeten aus dem Pavillon drei Getränkeflaschen und die Trinkgeldkasse. Der Sachschaden liegt bei etwa 270 Euro.

