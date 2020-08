Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Hörstel (ots)

Am Freitag (31.07.) ist auf der Krankenhausstraße ein weißer Kleintransporter angefahren und an der hinteren rechten Seite beschädigt worden. Der Wagen war gegen 08.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 26 abgestellt worden. Gegen 09.45 Uhr stellte der Fahrzeugführer den Schaden fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich nicht um den Schaden gekümmert und sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

