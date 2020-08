Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin

Steinfurt (ots)

Am Freitag (31.07.) ist die Polizei gegen 10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Ein 41-jähriger Steinfurter befuhr mit seinem Auto die Leerer Straße in Richtung Steinfurt. In Höhe der Zufahrt "Veltrup 13" überquerte plötzlich eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin aus Horstmar die Leerer Straße. Der Fahrer des PKW wich deshalb auf den Radweg aus. Dabei touchierte die 72-Jährige vermutlich den PKW leicht an der Seite. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell