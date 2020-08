Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brandstiftung

Lengerich (ots)

Am Freitag (31.07.) hat es in Lengerich zwei Grünflächenbrände gegeben. Gegen 12.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Straße "Am Haarkamp" gerufen. Gegen 16.45 Uhr hat es dann an der Straße "Stutenkamp" auf einem Grünstreifen gebrannt. Die etwa 1 x 10 Meter verbrannte Fläche liegt zwischen der Straße und einem Weizenfeld. Die Feuerwehr konnte die Feuer löschen. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise geben könne, melden sich bitte bei der Polizei in in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

